PÄEVA TEEMA | Siim Kallas: pole mingit märki, et Vene ühiskond alla annaks. Nad on isoleeritusega harjunud

Igapäevaselt tulvab meie kohalikest massiteabevahenditest Ukraina-Venemaa sõja kohta optimismilaine, mis ennustab igas vormis Venemaa katastroofi, Putini surma ja muud säärast. Ennustuste järgi pidi sõda lõppema eelmise aasta oktoobris. Eile, täna, homme lõpevad Venemaal laskemoonavarud ja raketid. Aga nad ikka lendavad! Miljon meest, kes on halvasti varustatud ja jooksevad üle, mobiliseeritakse. Kui suur osa mobiliseeritutest lahkub rindelt nagu 1917. aastal? Ei tea, aga paistab, et enamik on siiski valmis kaitseliinidel sõdima. Ja neid on palju. Meie sõjaväejuhtide kommentaarid on palju ettevaatlikumad kui tsivilistide omad.