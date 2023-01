Naise, kes soovib ise hakkama saada, mõistis riik koduvangi

Margit (nimi muudetud – K. A.) on alla 50-aastane ja kuni möödunud aasta juulini töötas ta iga päev jalgadel seistes. Ta matkas, sõitis jalgrattaga ja oli igati sportlik. Nüüd võtab Margit õue minnes kaasa väikese matkatooli. Ta kõnnib paarsada sammu, siis istub toolikesele puhkama, ning kui valu on jalgadest kadunud, kõnnib jälle natukene ja puhkab uuesti. Ta on 182-päevasel töövõimetuslehel, mis saab läbi järgmisel nädalal.