PÄEVA TEEMA | Margus Tsahkna: probleemiga tegelemise asemel on Nursipalu teemast saanud erakondade poliitiline kemplemine

Kahjuks on see nii kõikide suurte oluliste teemadega. Seda nimetatakse seisakuks või isegi stagnatsiooniks. On selge, et riigikogusse ja valitsusse on vaja uut jõudu, mis sellise poliitilise argpüksuse lõpetaks ning muudaks oluliste otsuste tegemise võimalikuks, olgu need siis nii ebapopulaarsed kui tahes. Varivalitsuse kaitseministrina ütlen tänasele peaminister Kaja Kallasele: Eesti 200-ga on võimalik otsuseid langetada.