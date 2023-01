PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: neli nädalat pole piisav aeg, et Nursipalu osas midagi otsustada

Sellest on alati väga kahju, kui valimiste eel kistakse päevapoliitikasse kaitsepoliitika küsimused. Riigikogu riigikaitsekomisjonis püüame alati hoida need kaks asja lahus. Erinevalt tavalistest sisepoliitikaga tegelevatest komisjonidest on hea tava ka see, et riigikaitse- ja väliskomisjoni otsused on üldjuhul konsensuslikud.