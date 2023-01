Sportlane Pavo Raudsepp: suits ja sport on ikka käsikäes käinud

Ausa spordi suurim vaenlane on vajadus saavutada parim tulemus iga hinna eest. Alles siis tuleb doping, mida tarvitatakse just seepärast, et on vaja saavutada igal juhul ja iga hinnaga, muidu oled slängikeeles väljendudes luuser. Doping aitab pjedestaalile spordis, tubakas seltskonnas – õnneks on mõlemaks ka teisi teid.