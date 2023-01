PÄEVA TEEMA | Eva-Maria Liimets: 11 590 allkirja Nursipalu laienduse vastu näitavad riigi tegemata tööd

Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud kaitseliidu ja kodukaitse liikmeskonnad näitavad, et meie ühiskonnas on suur sisemine ja vankumatu tahe oma riigi eest seista ja selle kaitset toetada. Kohtades, kus Eesti kaitsevõime kasvatamine läheb risti osade meie inimeste heaoluga, peab valitsus olema oma sõnumites selge ja neile inimestele lahenduste pakkumisel olemas suuremeelne, et mitte meie kõigi kaitsetahet kahjustada.