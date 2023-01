INTERVJUU | Tiit Aleksejev: olukord on närune. Looja töötab sageli tasuta

Loojad on valjul häälel teada andnud: Eesti riigi kultuuripoliitika tapab inimesi. Porgandit jagub ainult ametnikele ja asjapulkadele, kirjanik aga võib end kas või surnuks töötada, riik seda ei märka. Kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev rääkis saates „Vaim vardas“, et toimivad kanalid on tegelikult olemas, riigi vastutus peaks olema omakeelset kultuuri rohkem toetada.