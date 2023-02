RETSEPTID | Vürtsikas taimne karri ja aedviljarohke kalakarri, kerged argiõhturoad

Talvised soojendavad ja toekad road teevad kõhu pikaks ajaks täis, kuid on samal ajal tervislikud ja sisaldavad ohtralt kasulikke aineid. Taimne vürtsikas karri sobib ka veganitele. Köögiviljarikkas hautises saab kasutada meelepärast kala, mina lisasin seekord turska, kuid väga hästi sobib ka lõhe. Mõlemad toidud on hea viis süüa päevas viis portsjonit aed- ja puuvilju. Need passivad ka tööle kaasa võtmiseks ja sügavkülmutamiseks.