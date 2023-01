ARVUSTUS | Hüpnootiliselt võimsa sõnumiga „Macbethi“-ime

19. jaanuaril 2023 tehti eesti teatris ajalugu. Sündis teatriime. Tol päeval Estonia kontserdisaalis esietendunud William Shakespeare’i tragöödia „Macbeth“ Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastuses Lepo Sumera muusikale (esitas Eesti riiklik sümfooniaorkester Olari Eltsi dirigeerimisel) andis sellise vapustava kultuurikogemuse, mida vanad kreeklased nimetasid katarsiseks. Sel lavastusel on nii rikkalikult tähendusvälju, ajaloolisi ja nüüdisaegseid mõttelisi paralleele, võimunälja psühholoogilisi kihistusi, et see vääriks pikka teatrisemiootilist analüüsi. Tooksin alljärgnevas esile vaid mõned loominguloolised aspektid, mis mind iseäranis köitsid.