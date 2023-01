PÄEVA TEEMA | Joosep Vimm: Jüri Ratase ettepanek koolilõpetajatele riigi kulul juhiload võimaldada on absurdne

Me peame parandama ühistranspordi kättesaadavust, panema käima rohkem liine ning tihendama graafikuid. See kehtib niisamuti bussidele kui ka rongidele. Nõudepõhise ühistranspordi arendamisega tuleb jõuliselt edasi minna ning teha see kättesaadavaks üle Eesti. Seeläbi saame avalikke ressursse kasutada efektiivsemalt just seal, kus seda vaja on. Nii et inimesed saaksid mugavalt liikuda ka ilma isikliku autota.