Kultuuriministeeriumi salakaval mäng rahaga: kuidas võlutakse ootamatult „täiendavaid vahendeid“?

Käärid toetustes? EKKM-i hoone riigitoetus on 6 püsinud sama kuus aastat. Rohkema raha jaoks ministeeriumi sõnul vahendeid pole, kuigi teatrite toetusi suurendatakse olulisel määral. All paremal kultuuriminister Piret Hartman

Möödunud nädala lõpus saatis kultuuriministeerium välja era- ja munitsipaalteatrite toetamist puudutava pressiteate. Arvestades, et äsja on lõpule jõudnud etendusasutuste seaduse muutmine ning rahastussüsteemi päris põhjalik reform, on infojagamine vajalik. Aga nagu reede õhtusse ehk töönädala viimasesse töötundi sihitud sõnumitega vahel ikka võib olla, leidus seal üks pehmelt öeldes kulmu kergitama panev infokild. Nimelt otsustas ministeerium lisaks varem välja öeldud ja eelarves fikseeritud toetussummadele eraldada täiendavad 850 000 eurot, et „pehmendada üleminekut uuele rahastussüsteemile“. Teatest saab samas lugeda, et tegevustoetuste maht kasvas sel aastal enam kui poole miljoni euro võrra. Ehk siis teatritele otsustati erakorraliselt anda lisaraha, et nad saaksid kohaneda toetuse tõusuga?