PÄEVA TEEMA | Margot Roose: soodsa elektri hinna toob toimiv roheenergiasüsteem, mitte universaalteenusega vangerdamine

Praegu plaanitav hübriidne universaalteenus jätab mulje, et sotsiaalelektrit juurutades ei tulnud kellelegi pähe küsimust, et mis saab, kui börsihind langeb. See on ehe näide sellest, kuidas riigivalitsemisel puudub pikem visioon ja kustutatakse enda poolt eile tekitatud tulekahjusid. Universaalteenus on rakendatud valimisvankri ette.