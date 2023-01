Millised filmid ja näitlejad pälvisid tänavu Oscari nominatsiooni?

Parima filmi nominendid on: „All Quiet on the Western Front“, “Avatar: The Way of Water“, “The Banshees of Inisherin“,“Elvis“, “Everything Everywhere All at Once“, “The Fabelmans“, “Tár“, “Top Gun: Maverick“, “Triangle of Sadness“ ja “Women Talking“.

Parima režissööri kategoorias võistlevad: Todd Field (“Tár“), Dan Kwan and Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once“), Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin“), Ruben Ostlund (“Triangle of Sadness“) ja Steven Spielberg (“The Fabelmans“).

Parima naispeaosa nominendid on: Cate Blanchett (“Tár“), Ana de Armas (“Blonde“), Andrea Riseborough (“To Leslie“), Michelle Williams (“The Fabelmans“) ja Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once“).

Parima meespeaosa kandidaadid on: Austin Butler (“Elvis“), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin“), Brendan Fraser (“The Whale“), Paul Mescal (“Aftersun“) ja Bill Nighy (“Living“).

„Sierra“ keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib „Sierra“ loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest.

Eesti animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva ning võitnud üle 40 auhinna. Teiste seas on preemiad tulnud festivalidelt nagu Ottawa, Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche, Cinekid. Oscaritele valiti „Sierra“ short-listi.

„Sierra“ on esimene Eesti film, mille on ostnud Ameerika kvaliteetkanal The Criterion Channel. Seda on näidatud Soome televisioonis ning lähiajal jõuab film teistegi Euroopa kultuurikanalite repertuaari.

„Sierra“ režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.