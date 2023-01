Ida-Viru minister? Suurem osa kultuuriministri visiite on viinud ta oma valimisringkonda

Ida-Virumaa filmifestival, etendus Narvas, kohtumine Jõhvi kogukonnakooli loojatega, vestlus Ida prefektuuri prefektiga – kultuuriminister Piret Hartman (SDE) satub Ida-Virumaale nii tihti, et kõige selle ja palju enama päevakavasse mahutamine ilmselt muret ei valmista. 18. juulil ametivande andnud minister on käinud poole aasta jooksul 45 päeva visiitidel, millest 30 päeva ehk kaks kolmandikku ajast on ta just Ida-Virumaale viinud. See tähendab, et kaks kolmandikku kõikidest Hartmani visiitidest on seotud Ida-Virumaa külastamisega.