ERISAADE | Miks karistab riik neid, kes kõrgharidust toetada tahavad?

„Mõtleme valdkonnaüleselt,“ pakub Tallinna ülikooli nõukogu esimees Taavi Laur. „Kas me oleme valmis mingeid makse tõstma? Kui me seda ei ole, kas oleme siis valmis maksuerisusi tegema? Meie ettevõtjatel on pidev mure, et meie reaalainetes ja inseneerias on inimesi puudu. Ega ju noort ainult lausega, et „mine inseneriks“, ei motiveeri. On vaja mõjutegureid – kas tal on grandid, stipendiumid. Aga need on reguleeritud läbi erisoodustuse“.