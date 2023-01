Sirli Spelman: palgad ja hinnad on viie aastaga tõusnud, suurendada ja laiendada tuleb ka tervisekulude maksusoodustust

Seda eesmärki saavad ka mõlemad toetada. Riik teeb praegu maksusoodustust tervise- ja spordikuludele (100 eurot kvartalis) ning tööandja saab seda võimalust pakkudes panustada töötaja tervisesse. Kui tööandja on otsustanud seda teha, et ka võimalikud nii-öelda pooliku tervisega töötajad jalule aidata, on see ettevõttele soodne võimalus vähendada haiguspäevade arvu ja ka nendega seotud kulusid, kes peavad tervise tõttu oma senise töö jätma.