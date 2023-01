PÄEVA TEEMA | Jaak Aab: viimase hetke tõmblused ei aita - universaalteenuse kobarkäkist pole ikka tolku kellelegi

Mis on tänaseks selgunud? Universaalteenus on täielikult läbi kukkunud. Teenus pidi olema odavam, aga seda see ei ole. Juba jõuludest saati on börsihind odavam kui universaalteenus ja ka enne seda oli hinnavahe väga väike. Universaalteenus pidi andma tarbijatele kindluse, aga selline kõrge hind kindlust ei paku. Vastupidi, tarbijad on veel suuremas segaduses.