SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukrainal on nüüd nii palju relvastust, et minna lõunas pealetungile

Eelmises ülevaates olin ma optimistlik Leopardi tankide võimaliku Ukrainale andmise osas ja kõik märgid näitavad, et nii ka läheb. WSJ andmetel annab USA ka Abramsi tanke – suure tõenäosusega tuli USA-l see otsus teha, et murda Saksamaa tõrksus lõplikult. Kuigi need tankid saavad ametliku otsuse järel lahingutes osaleda alles paari kuu pärast (väljaõpe + pinnase kuivamine), on see otsus suuremas plaanis oluline mitmes aspektis: