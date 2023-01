Ilmar Põhjala: Eestil on õiglase töötasu vallas ikka pikk tee minna. Õiglane ei tähenda võrdset

Mõistet „õiglane palk“ seostatakse eelkõige meeste ja naiste palgalõhega, kuid tegelikult hõlmab see palju enamat. Õiglane töötasu tähendab, et kõigil töötajatel on võrdväärsetel töökohtadel võrdsed võimalused ning töötasu arvutades rakendatakse üheselt mõistetavaid ja läbipaistvaid põhimõtteid. Kui organisatsioon ei ole selgelt määratlenud töötasu maksmise põhimõtteid, loob see pinnase ebavõrduseks.