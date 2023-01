PÄEVA TEEMA | Kunstiakadeemia nõukogu liige: kuigi seda ei öelda avalikult välja, tõrjutakse Eestis humanitaare

Esimestena tulevad meelde kirjanduse tundide vähendamine kooliprogrammides ning ideed koondada mõni humanitaareriala vaid ühte ülikooli, „et vältida topeldamist“ (st raha raiskamist). Rahast tuleb allpool veel juttu aga siin olgu öeldud, et oma panuse humanitaaria alaväärtustamisse on andnud ka ajakirjandus: nagu mitmed kirjutajad on juba tähele pannud, puudusid kultuuriteadlased, kirjanikud ja kunstnikud äsjastest ajakirjanduse poolt koostatud Eesti elu „edetabelitest“ täiesti.