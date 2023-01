INTERVJUU | Soome välisminister Haavisto: oleme valmis pikaks sõjaks. Verisest pühapäevast Vene revolutsioonini kulus 12 aastat

Soome välisminister Pekka Haavisto ütleb, et ei näe tulevikus teist teed kui see, et kõik osalised tulevad kolmepoolse töörühma juurde tagasi ja et lõpuks ratifitseerib Türgi nii Soome kui ka Rootsi taotluse.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia