POLIITTEHNOLOOG | Alo Raun: vajame riigikokku 40 naist. Paraku vaatab valimisnimekirjadest vastu stagnatsioon

Alles see oli, kui võrdsete õiguste eest seisjad ja edumeelsed said õhata, et Eesti sai naissoost presidendi ja peagi ka naissoost peaministri. Rõõmustasin isegi. See oli tähtis verstapost meie poliitika ja võrdõigusluse ajaloos ning tõstis meid ka rahvusvahelistes indeksites kõrgemale. Isegi praegu on me valitsuses muljetavaldavalt palju naisministreid: seitse 15-st ehk peaaegu pooled.