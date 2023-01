PÄEVA TEEMA | Andre Lilleleht: politseid on vähe. Laiendame jõu kasutamise õigusi ka turvafirmadele

Eesti on Tallinnast suurem ning omavalitsusi, kes peavad elukeskkonna turvalise hoidma, kokku 79. Politseiametnikke on puudu kõikjal, politsei prioriteet on võitlus raske ja ohtliku kuritegevusega. Enam kui 40 000 euro eest koolitatud politseiametniku kasutamine põõsajoodiku või küpsisevarga „menetlemiseks“ oleks vastutustundetu maksumaksja suhtes. Sageli vajab seesugune inimene rohkem sotsiaaltöötaja abi kui jõuorganite menetlust.