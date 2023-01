Maris Lauri: kui inimesel on vaja lasteaiakohta, siis raha vanematele andmine seda ei lahenda

Liigub ringi legend, et peale valimisi tuleb kindlasti makse tõsta, kuna eelarve on hiiglaslikus puudujäägis ja ilma makse tõstmata ei ole võimalik eelarvet tasakaalu viia. Kui võtta arvesse kõigi erinevad soovid ja vajadused, siis on see täiesti ilmvõimatu. On! Kuid see on võimalik, vaid teatud tingimustel.