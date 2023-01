Gert Jostov: meil on vaja minna tagasi Põhjasõja eelsesse aega, et linn areneks paremini

Eestis on viimasel viiel aastal korda tehtud mitmeid linnasüdameid, antud neile uus nägu, näiteks Valga, Põlva või Võru. Üleriigilisel linnasüdamete projektil on olnud üks oluline eesmärk – panna kesklinnad elama. Siiski ei aita seda teha üksnes hea arhitektuuriga linnasüda, vaid selleks on vaja luua modernne linnlik mikrokosmos, kus kõik olulised mootorid töötavad siis, kui vaja ja nii kaua kui vaja – vereringe, mis ulatub igasse sõrme- ja varbaotsa.