Esimesed põgenikud liiguvad Eestist Soome veebruaris

Et seda koormat vähendada, on Soome avaldanud valmisolekut võtta nädalas vastu kuni sada saabuvat Ukraina põgenikku. Mäletatavasti jõudsid Eesti ja Soome siseministeerium detsembris põhimõttelisele kokkuleppele, et Soome hakkab vastu võtma Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikke, kui need soovivad sinna edasi liikuda. „See on märkimisväärne abi ja oluline just selleks, et põgenikele tagada vajalikud teenused, eluase ning viia neid tavapärase elu juurde tagasi. Anda neile mingisugune stabiilsus. Kindlasti toimetab Eesti edasi sellega, et kõikidele siin olevatele Ukraina põgenikele ja võimalikele saabujatele tagada teenused, aga üheskoos on neid küsimusi lahendada alati lihtsam,“ märkis Belitšev.