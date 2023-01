Erakondade rahastamise ja selle järelevalve küsimus on parlamendis esindatud erakondi juba aastaid kõrvetanud nagu kuum kartul. Valijad saavad ju aru, et praegune süsteem on vildakas ja vajaks tõsist muutust. Samas on erakonnad pidevas rahapuuduses ja riiklik toetus raskel hetkel ainukeseks abiks. Õigemini mitte viimaseks õlekõrreks, sest mitmete erakondade suurtoetajad on pugenud erinevate skeemide taha, mille kaudu rahastamine käib.