Vassili Novak: kiirabid jäävadki EMO ukse taha ootama, lahendusi pole

Viimasel ajal on aktiivselt fookusesse tõusnud teema kiirabi ootejärjekordadest haiglate erakorralise meditsiini osakondade juures Tallinnas. Olen päri, et kiirabi vaatenurgast on nende valmisoleku taseme langus põhjustatud sellest, et haiglad ei suuda vabastada kiirabibrigaade uueks väljakutseks.