Eesti filmi edu: režissöör Anna Hints võidutses mainekal Sundance'i filmifestivalil

Produtsent Marianne Ostrat avaldab lootust, et äsjane auhind annab tõuke suuremale rahvusvahelisele levikule: „Sundance’i kaliibriga festivalide programmis auhinna võitnud filme tahavad vaadata kõik filmivaldkonna professionaalid ja äsja saadud parima režissööri auhind aitab veelgi enam „Savvusanna sõsarate“ vastu huvi kasvatada. Juba praegu on laual pakkumised kinoleviks mitmetes välisriikides ja meid on kutsutud paljudele festivalidele üle maailma. Siit edasi saab ainult veel paremaks minna!“

Film linastus festivalil kokku viiel korral ning seansid algasid regivärsi laulmisega. Marianne Ostrati sõnul on publik filmi väga soojalt vastu võtnud: „Iga kord pärast linastust tulid inimesed publiku seast meiega rääkima. Avaldati oma mõtteid filmi teemal ja uuriti Eesti kohta. Oleme nädala jooksul filmigrupiga Eesti kultuuri rahvusvahelisele publikule tutvustanud nii, et Lõuna-Eesti turismiettevõtted pangu end valmis - kõik tahavad savvusanna maagiat omal nahal kogeda,“ lisas Ostrat.

Filmi „Savvusanna sõsarad“ režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

Sundance'i filmifestival on iga-aastane kõrgetasemeline filmisündmus, mida korraldab Sundance'i Instituut. See on Ameerika Ühendriikide olulisim sõltumatute filmide festival ning aasta esimene viiest maailma tippfestivalist ehk Big Five’ist. Nende hulka kuuluvad veel Berliini, Cannes’i, Veneetsia ja Toronto filmifestivalid. Sundance’i filmifestival toimub 19.-29. jaanuaril USA-s Utah’s.