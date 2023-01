Britt Ernewein: kõik maarjamaa Heinod, pits põhjani ja ärge kandke vimma!

Selle kõige keskel on üks inimgrupp, kes eelmainitus muret ei näe. Mis kliimasoojenemine? Lumi on? On. Suvel randa sai? Sai! Ja pauku tulebki teha! Ja...misasi see euribor üldse on? On inimgrupp, keda need „pseudoprobleemid“ ei pure. Miks peakski? Selle kõige keskel on ju palju laiem probleem, tõeline probleem, millest ei räägita, sest kõlapinda jagubki ainult inflatsioonile ja kliimale. Eestlus! Aga õnneks on meil inimesed, kes kannavad hüva hoolt, et see säiliks.