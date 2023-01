Serbia sõnum läänele: meie koht on Euroopas, mitte koos Kremli ja Wagneriga

Serbia presidendi Aleksandar Vučići valitsus on viimasel ajal häälekalt rõhutanud, et riigi sõprus Venemaaga pole absoluutne ja Serbia näeb oma tulevikku koos Euroopaga. Seda küll alles pärast Kosovo küsimuse lahendamist. Jaanuari keskel mõistis Vučić hukka Vene relvarühmituse Wagner ja rõhutas lääne meediale, et ei saa toetada Venemaa Ukrainas sõdimist. „Meie arvates on Krimm Ukraina, Donbass on Ukraina ja nii see jääb,“ ütles Vučić intervjuus Bloombergile. „Me ei ole alati [Venemaa] poliitikast vaimustuses, meil on traditsiooniliselt head suhted, aga see ei tähenda, et toetame Kremli kõiki või enamikku otsuseid [---] Tean, et meie tee on EL, teist teed meil ei ole.“