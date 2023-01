Eva-Maria Liimets: veel üks kõikuv kants murdus – Tšehhi uus kindralist president Kremlile enam ei halasta

Üleval vasakul Petr Pavel / All Eva-Maria Liimets

Need valimised jäävad tšehhidele meelde kindlasti mitmel põhjusel. Tähelepanuväärne on maailma ajaloos ka asjaolu, et harva saavad kindralid riigipeaks demokraatlike valimiste kaudu. Samuti pandi proovile tšehhide võime valimiste ajal seljatada küberründeid ja seista desinformatsiooni vastu.