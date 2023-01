Lauri Vahtre: neid, kes on peretoetustele viimse veretilgani vastu, ei huvita Eesti rahva püsimajäämine

Kõigepealt paar sõna õiglusest kui sellisest, sest just ebaõiglust on peretoetuste tõstmisele ette heidetud. Õiglus on kahtlemata ühiskonna üks alustalasid. Juba üsna väikesed lapsed õues mängides kasutavad argumenti: „Nii ei ole aus!“ Või siis, vastupidi, et nii just ongi aus.