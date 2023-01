Mida hakkasid aga vaatama need inimesed, kes eelistasid „uudised“ just Vene kanalitest kätte saada? Tõenäoliselt vaatab osa inimesi keelatud kanaleid interneti vahendusel siiski edasi, sest Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring näitab, et venekeelne ETV+ suutis ainult väikese osa propagandakanalite vaatajaid endale meelitada.