Läti keskkoolis pole enam eraldi ajalootunde. Õpetajate sõnul on tulemused kohutavad

Kriitikud ütlevad, et kui kronoloogia asendatakse ideede õpetamisega ja õpetajatele jääb lai volitus õppekava tõlgendamiseks, tekitab see olukorra, kus tõlgendus ei pruugi õppe eesmärkidele vastata. Seni on ajalooõppel olnud põhimõtteliselt üks eesmärk: õpetada ajaloo kaudu tundma läti identiteeti. Nüüd on õppekavas loetletud 14 üldist eesmärki.