PÄEVA TEEMA | Marko Kaljuveer: olümpiakomitee sülitab Ukraina sportlastele näkku

Eesti on läinud ROK-i sõnumi kritiseerimisel valele teele. Peaministri ja teiste elukutseliste poliitikute sõnavõtud, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlaste koht pole keset sõda spordiareenil, kannavad küll õiget sõnumit, aga annavad vaid hoogu juurde ROK-i presidendi Thomas Bachi väidetele, et valitsused kirjutavad sportlastele ette, mida nad peavad arvama. Meie spordipere on (mõne skandaalse erandiga) ise piisavalt julge, et mõista, kui olulist rolli mängivad Venemaa propagandamasinas nende sportlaste tegemised ja medalivõidud. Eesti sportlased ei taha Vene ja Valgevene omadega võistelda, see toob neile suhu vere maigu.