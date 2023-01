SÕJARAPORT | Igor Taro: okupantide haavatud enam haiglatesse ei mahu. Appi on võetud lasteaiaruumid

Vene okupandid jätkavad sammhaaval edenemist Bahmuti ümbruses ning idaserval. Vähesel määral jätkub okupantidel ründeambitsiooni veel Kreminnast Lõmani suunal. Samal ajal paistab, et Ukraina armee on suutnud senised ponnistused Vugledari piirkonnas ära tõrjuda ning sama olukord on Marjinka ja Avdijivka kandis.

1) Luhanski operatiivsuunal jätkuvad positsioonilahingud. Kokkupõrkeid on arvatavasti peamiselt lõunapoolses osas Kreminna lähistel. Paistab, et Vene okupandid on rindejoont pisut nihutanud Tšervonopopivka kandis ja lisaks on tehtud väike kaardikorrektsioon Kuzmõne külast lõunas asuvas metsas – see on küla Kreminna ja Dibrova vahel, mis on hiljuti tunnistatud taas okupeerituks.