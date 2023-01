INTERVJUU | Kunstiasutuste juhid: riik võiks muretseda, kuidas kunstnikud hakkama saavad, mitte pakkuda kuuendat aastat sama suurt toetust

Kui kultuuriministeeriumi 2023. aasta rahastusotsused olid selgunud, kujunes edasine üsna kirglikuks. Rahastuse suurest vähenemisest olid nördinud mitu pika ajalooga teatrit, teiste seas Tallinna Linnateater, kes oli otsuste tegemise mõttes väiketeatritega ühte potti pandud, aga nende mure lahenes suure lisarahastusega. Teisalt torkas see valusalt kunstiringkonda, kus näiteks näitusekorraldajate rahastamine on mõne asutuse puhul püsinud sama juba 2018. aastast. Ei pea just matemaatikageenius olema või inflatsioonikalkulaatorit kasutama, et aru saada, kui keerukas on tulla välja sama summaga nüüdsel ajal.