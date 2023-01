DOCPOINTI SOOVITUSED | „400 surnukeha ja lõputult laga.“ Kevad Butšas, kurblooline glamuur ja kunsti nimel elav artist

Me kõik mäletame uudiseid eelmise aasta 1. aprillist. Võib-olla mitte kuupäevaliselt, nagu Ukrainas toimuva verevalamise algust – ja annaks jumal, et peatset lõppu –, kuid Kiievi oblastis asuva Butša nimi ja pildid, mis selle tänavatel pärast Venemaa vägede taandumist eelmisel kevadel üles võeti, on paljudele inimestele eluks ajaks mällu süübinud. Vaprad ukrainlased on Vene väed sundinud taganema üha kaugemale, kuid sõja lõpu asemel terendab Venemaa järgmine pealetung. Seepärast on paras aeg endale meelde tuletada, miks on ukrainlaste jätkuv toetamine ülimalt oluline. „Kui kevad tuli Butšasse“ näitab Butšat pärast seda, kui venelased olid linna maha jätnud üle 400 surnukeha ja lõputult laga. Mida tegid ukrainlased? Keerasid käised üles ja asusid korda looma olukorras, kus see nõudis üleinimlikku pingutust. „Butša“ on valus vaatamine, aga vajalik.