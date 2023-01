Vene armee on pommitanud Ukraina elektrijaamu kuude kaupa, aga riik pole endiselt pimeduses. Milline on olukord energiarindel?

Peaminister Denõss Šmõhal hoiatab siiski, et lõdvestumiseks on vara. „Energiarindel on sõja esimestest päevadest peale antud vaenlasele väärikaid vastulööke,“ kirjutab oma kodulehel Ukraina energeetikaministeerium. Viimase nelja kuu jooksul on riigi energiataristu üle elanud 13 raketirünnakute ja 15 droonirünnakute lainet. Ukrenergo igapäevased avaldused rünnakute tagajärgedest, plaanitud ja erakorralistest elektrikatkestustest, parandustöödest ja rahvusvaheliste abistajatega peetud läbirääkimistest meenutavad rindeteateid. Sellel rindel on kõige olulisem eesmärk energiasüsteemi tasakaalu säilitamine.