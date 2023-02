FOTOD | DocPoint Tallinna noore dokumentalisti preemia pälvis operaator Erik Põllumaa

Erik Põllumaa on loonud aastate jooksul mitmete tugevate dokumentaalfilmide lummavad visuaalsed maailmad ning on režissööride jaoks alati tugevaks partneriks ja filmi visuaalse keele kaasautoriks. Tema üles võetud kaadreid on saanud nautida dokumentaalfilmides „Homme saabub paradiis“, „Vaino Vahingu päevaraamat“, „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ ja „Impromptu“. DocPoint festivalil esilinastub Eestis tema suurim rahvusvaheline koostöö tuntud Taani režissööri Jan Bang Carlseniga filmis „Arizona unelmad“ ning kevadel jõuab ekraanidele Põllumaa 16mm filmilindile üles võetud Liis Nimiku film „Päikeseaeg“.

Erik Põllumaa on sündinud 1985. aastal Tartus. Lõpetanud 2004 Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ning 2012 Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis operaatoritöö erialal. Ta on saanud dokumentaalfilmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ eest nii Eesti Kultuurkapitali kui riikliku kultuuri aastapreemia. Erik Põllumaa on saanud erinevaid auhindu mängufilmide „Skandinaavia vaikus“, „Jeesus juhatab sind kiirteele“, „Mehetapja/Süütu/Vari“, „Teesklejad“ ja „Ristuules“ eest. Lisaks on ta üles võtnud mängufilmid „Rain“, „Portugal“, „Võta või jäta“ ja „Roukli“.