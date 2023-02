Sergo Vares mängib Londoni Globe teatri „Talvemuinasjutus“ peaosa

1611. aastal kirja pandud „Talvemuinasjutt“ (Winter's Tale) jutustab kahest vanast sõbrast kuningast. Böömimaa kuningas on teisel üheksa kuud külas olnud ja teatab, et peab nüüd ära minema. Sitsiaalia kuningas oma naisega palub, et sõber jääks. Too jääbki, nüüd aga tärkab Leonteses armukadedus.