INTERVJUU | Näitleja Martin Kork: meeste privilegeeritust võetakse justkui tõsiasjana, aga mida selle tõestuseks näidata on?

Tartu Uue Teatri näitleja Martin Korgi (26) kontos on omajagu rolle ja ta on saanud proovida lavastajatöödki („Kauboid ja vampiirid“ oma koduteatris). Filmihuvilised on teda märganud „Apteeker Melchiori“ kahes esimeses linale jõudnud osas, praegu teeb ta kaasa ETV sporditoimetuse eluolust kõnelevas seriaalis „Legend eluajal“.