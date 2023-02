NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: päästame Paunvere!

„Head see kindlasti ei tähenda,“ arvab Lible. „Mina olen tähele pannud, et kui keegi sind päästma hakkab, siis on parem hõlmad vöö vahele panna ning joosta nii kiiresti kui jaksad, enne kui hilja. Näituseks, mul oli kunagi üks naisterahvas, kas just pruut, aga no midagi sellesarnast – vaata see inimene tahtis ka kangesti mind ära päästa. Kui kapist viinapudeli leidis, siis valas selle kohe solgipange tühjaks. Mina küsisin, et armas hing, miks sa teed sedaviisi – aga tema vastas: ma tahan sind joomise küüsist päästa, kallis Kristjan, sellepärast! No ma katsusin, et minema sain, suure vaevaga rebisin end selle „päästja“ küünte vahelt lahti.“