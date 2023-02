Mart Raamat Siim Kallasele: kas pärast valimisi lajatab jälle maksuhaamer?

Kuigi seekord hoiduvad parteid maksude küsimusest valimiste eel nagu tulest, siis vaikimisi külvatakse seemneid selleks, et pärast valimistsükli lõppu tulla välja „vanade heade aktsiisitõusudega“. Seekord seob alati agar aktsiiside tõstja Reformierakond selle retoorikas aga ära rohepöördega, nagu erakonna auesimees Siim Kallas sel nädalal ilmunud arvamusloos mõista annab. Valusalt sinisilmne on aga loota, et Eesti suudab ennast roheliseks maksustada.