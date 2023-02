PÄEVA TEEMA | Marti Soosaar: Ryanair'i lennuliinide vähenemine ei ole keskkonnasäästlik. Suureneb vahemaandumiste hulk

Ryanair on maailmas kahtlemata üks efektiivsemaid lennufirmasid, mis on põhjus, miks on nende piletid odavamad. Lennukid müüakse maksimaalselt täis, lennatakse jaamadest, kus on lennujaama maksud odavamad jne. Fakt, et lennud Tallinnast ja Tallinnasse tühistatakse, näitab selgelt, et tänases olukorras see ei tasunud ära.