SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on pikkade sammudega liikumas totalitarismi ja Stalini aega

Luhanski oblastis on Venemaa olnud aktiivsem pool eeskätt Kreminnast lääne pool, aga edu nad saavutanud ei ole. Venemaa sõjablogijad räägivad taas oma lemmikteemal ehk siis võimaliku uue n-ö koti moodustamisest, mille jaoks peaksid Venemaa üksused liikuma Dibrivka juurest lõunasse nii, et nad mööduksid Siverskist lääne poolt, ja lõuna poolt omakorda liiguksid neile vastu Venemaa väed Soledarist põhja poole. Varsti pea aasta kestnud sõja jooksul on Venemaa poolt neid võimalikke kottivõtmisi joonistatud kaartidele palju kordi, aga mitte ükski neist plaanidest ei ole realiseerunud.