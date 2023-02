Kadri Paas: ükski Eesti poliitik ei vastuta oma tegude eest

Millal viimati kuulsite, et mõni kõrge riigiametnik või poliitik oleks öelnud, et ta millegi eest vastutab? Mingi otsus või tegu läks aia taha, maksumaksja raha põletati heleda leegiga, misjärel oleks selle teo eest keegi astunud vabatahtlikult kaamerate ette ja palunud andestust, öeldes et mina selle käki eest vastutan ja seepärast lahkun ametist. Ei meenu, eks?