EDETABEL | Kes jäid läinud nädalal silma hea valimistava rikkumisega?

Hea valimistava on koostatud selleks, et tugevdada demokraatiat, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse. Igal nädalal toovad valimiste valvurid välja rikkumiste edetabeli, et teavitada avalikkust hea tava rikkumisest, samuti aitavad nad tähelepanu pöörata headele kampaaniategevuse näidetele.