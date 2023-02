Põim Kama: see, kuidas kõik erakonnad praegu hirmudele mängivad, tekitab tõrget

Kriisi müümine tähendab seda, et valija ette maalitakse hiiglaslik probleem ning pakutakse teise käega lahendust. Mõistagi saab selleks olla vaid üks kindel erakond või kandidaat, kes võib küll olla vastumeelne, aga paremat pole ja rasked ajad nõuavad. Mida täpselt, jääb selgusetuks ja polegi tähtis. Peamine on see, et meil on suur probleem, tunnetatud vajadus selle lahendamiseks ja vastus sellele vajadusele.